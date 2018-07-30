أجايي يغيب عن الأهلي 4 أشهر

قال محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق الأول، سيغيب عن صفوف الفريق للإصابة لمدة قد تصل إلى أربعة شهور مقبلة.

وأوضح يوسف أن أشعة الرنين المغناطيسي أثبتت أن اللاعب يعاني من قطع في الرباط الداخلي للركبة، ومدة غيابه تتراوح بين ثلاثة أشهر ونصف، وتصل إلى 4 أشهر، وفقًا لتشخيص حالة اللاعب.

وأضاف القائم بأعمال مدير الكرة، أن مسألة خضوع «أجايي» إلى جراحة في الفترة المقبلة ما تزال قيد الدراسة الطبية، وفقًا للفحوصات التي يقوم بها اللاعب خلال الأيام القليلة الجارية.

وخرج جونيور أجايي من مباراة الأهلي وتاونشيب الأخيرة بسبب إصابته بخلع في صابونة الركبة، وذلك قبل أن تثبت الأشعة إصابة اللاعب بقطع في الرباط الداخلي للركبة.