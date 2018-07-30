أمينة خليل: أتعامل مع الفن بطبيعة الأدوار لا البطولات

قالت الفنانة أمينة خليل، إنها لا تتعامل مع الفن بالبطولات، وإنما بطبيعة الأدوار التي تعرض عليها.

وأضافت «خليل» -في تصريحات صحفية لها اليوم الاثنين- إذا كان الدور جيد أقبله مهما كان وبغض النظر عن عدد مشاهده، وأبحث عن دور مميز وصعب وغير تقليدي، مشيرة إلى أن أصداء مشاركتها في المسلسل الرمضاني «ليالي أوجيني» فاقت كل توقعاتها، وذلك بفضل توفر كل عناصر النجاح من سيناريو جديد ومختلف وغير متوقع إلى جانب رؤية إخراجية لهاني خليفة لا تغفل البصمة الإنسانية.

وأوضحت، أن المسلسل ضم قائمة من أبرز نجوم الدراما مثل (ظافر العابدين، كارمن بصيبص، خالد كمال، مريم الخشت، مراد مكرم وليلى عز العرب)، مشيرة إلى أنها تفضل البطولات الجماعية عن البطولة المطلقة لأنها تجد فيها قوة وعناصر عديدة تجذب الجمهور لمشاهدتها بممثليها الموهوبين الذين يقدم كل منهم قصة مختلفة عن الآخر، أما البطولة المطلقة فهي تأتي وفقا للسيناريو المكتوب.

ولفتت الفنانة أمينة خليل، إلى أنها تشارك في سباق أفلام عيد الأضحى المقبل بفيلمين هما فيلم الرعب «122» مع الممثل طارق لطفي، و«البدلة» مع الممثل والمغني تامر حسني، حيث تجسد في العملين شخصيتين مختلفتين تماما عن بعضهما، منوهة بأنها تقدم في الفيلم الأول دور فتاة تعمل في صالون كوافير وتعاني من ضعف السمع وتستخدم سماعات، أما في فيلم «البدلة» تؤدي شخصية كوميدية وفقا لطبيعة الفيلم وتجمعها فيه قصة رومانسية لايت مع تامر حسني.