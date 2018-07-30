هجواين علي أعتاب الميلان        

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تناثرت أخبار في الفترة الأخيرة عن قرب إنتقال الأرجنتيني جوانزالو هجواين مهاجم يوفنتوس الإيطالي إلي منافسه ميلان علي سبيل الإعارة لمدة عام مع إلزامية الشراء، خلال فترة الإنتقالات الصيفة الجارية

ومن المقرر أن يجتمع اللاعب الأرجنتيني مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي الجديد للروسونيري غدًا الثلاثاء للتحدث بشأن تفاصيل الإنتقال الي ميلان، حسبما ذكرت قناة "سكاي سبورت إيطاليا"

من جانبه يسعي ميلان إلي ضم مهاجم "اليوفي" لتدعيم هجوم الفريق الموسم المقبل، وينتظر أن تكلف الصفقة خزائن الميلان حوالي 20 مليون يورو، على أن يتم مناقشة قيمة شراء اللاعب بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.