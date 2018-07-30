وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق طلاب المرحلة الثانية

بدء تحويلات تقليل الاغتراب الخميس ولمدة 4 أيام

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عالغفار، أنه يوجد أماكن بالتربية والتجارة والزراعة والآداب والحقوق والخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي وبعض المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد العليا الخاصة، وكليات التربية الفنية موسيقية وفنية، كما يوجد لطلاب الشعبة الأدبية أماكن بكليات الآداب والحقوق والتربية النوعية والمعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية والتربية الفنية والموسيقية وذلك لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق.

وأضاف عبد الغفار، خلال موتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا أكثر من 194 ألف طالب وطالبة خلال المرحلة الثانية وتخلف أكثر من 3 آلاف عن تسجيل رغبات المرحلة الثانية، واستنفذ الرغبات 1322 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن التحويل بين الكليات الجامعية المناظره والغير مناظره بنسبة 10% تبدأ الخميس 2 أغسطس وحتى يوم الإثنين 6 أغسطس، مشددا أنه لا يوجد تحويل ورقي مع استيفاء كافة الشروط للكلية التي يحول إليها الطالب.

وتبدأ تنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين من المرحلة الأولى والثانية عقب إعلان نتيجة التحويلات بحد أدنى 50% لطلاب الثانوية العامة وعددهم 88 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني.