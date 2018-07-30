«ميشن إمبوسيبل» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

تصدر الجزء السادس من سلسة أفلام الحركة والإثارة «ميشن إمبوسيبل»، والذي يحمل عنوان «ميشن إمبوسيبل - فول اوت»، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من «توم كروز، وريبيكا فيرجسون، وهنري كافيل»، إيرادات بلغت 61.5 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني الجزء الثاني من الفيلم الغنائي الكوميدي «ماما ميا»، والذي يحمل عنوان «هير ووي جو آجين»، ويشارك في بطولته كل من «أماندا سيفريد، وبيرس بروزنان، وأندي جارسيا»، محققا إيرادات بلغت 15 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثالث الجزء الثاني من فيلم الحركة والإثارة «ايكولايزر»، الذي يشارك في بطولته كل من «دينزل واشنطن، وبيدرو باسكال، وبيل بولمان»، محققا إيرادات بلغت 14 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة «هوتيل ترانسلفانيا 3: سامر فاكيشن»، الذي يشارك في أداء اصوات شخصياته كل من «آدم ساندلر، وسيلينا جوميز، وكيفن جيمس»، محققا إيرادات بلغت 12.3 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي والمغامرات «آنت مان»، والذي يحمل عنوان «آنت مان أند ذا واسب»، وشارك في بطولته كل من «بول رود، وإيفانجلين ليلي، ومايكل دوجلاس»، محققا إيرادات بلغت 16.5 مليون دولار.

واحتل المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد «تين تايتنز جو! تو ذا موفيز»، ويشارك في أداء أصوات شخصياته كل من «نيكولاس كيج، وويل أرنيت، وكريستين بيل»، محققا إيرادات بلغت 11.5 مليون دولار.