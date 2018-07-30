كوفاتش: بايرن ميونخ لن يسمح برحيل ليفاندوفسكي

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حذر نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني مهاجمه البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي بأنه غير مسموح له بالرحيل عن النادي البافاري.

وفي السنوات الأخيرة تثار تكهنات واسعة في كل فترة انتقالات حول سعي ريال مدريد الإسباني لضم ليفاندوفسكي، وهو الأمر الذي تكرر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ولكن كوفاتش رفض بشكل قاطع هذه الخطوة في ظل ارتباط المهاجم البولندي بعقد مع بايرن حتى 2021.

ولكن كوفاتش رد بشكل حازم وقال لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم الاثنين "لن يرحل (ليفاندوفسكي) عن النادي ويمكنني القول بثقة أننا لن نبيعه".

وأضاف "صحيح أن روبرت يريد الرحيل لمكان أخر لكن ما يريده وما نريده نحن أمرين مختلفين".

وأشار "نحن من نحدد مصيره، روبرت مرتبط بعقد هنا، رغم أنني لا أعرف متى ينتهي عقده".

وختم بالقول "لكنه سيبقى حتى نهاية عقده".