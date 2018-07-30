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«المرصد السوري»: «داعش» اختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه على السويداء

«المرصد السوري»: «داعش» اختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه على السويداء
«المرصد السوري»: «داعش» اختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه على السويداء
لندن - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 12:32 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 12:32 م

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن تنظيم «داعش» الإرهابي اختطف 36 سيدة وطفلا خلال هجومه الأخير على مدينة السويداء جنوب سوريا.

وذكر المرصد -وفقا لقناة «الحرة» الإخبارية اليوم الاثنين- أن تنظيم «داعش» اختطف مجموعة من السيدات والأطفال خلال هجومه على قرية الشبكي بشمال شرق السويداء الأربعاء الماضي.

من ناحية أخرى، نفذت قوات الجيش السوري قصفا جويا وصاروخيا على المناطق المتبقية تحت سيطرة تنظيم «داعش» في حوض اليرموك بالقطع الغربي من ريف درعا.

وأشار المرصد، إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع تصفية 7 من عناصر التنظيم أثناء محاولتهم الفرار عبر دراجات نارية.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي قد شن هجوما على مدينة السويداء جنوب سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا.


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