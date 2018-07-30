محمد شاهين يطرح برومو «إحنا الجدعان»

كشف الفنان محمد شاهين نجم ستار أكاديمي، برومو أغنيته الجديدة "إحنا الجدعان"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، تمهيدا لطرحه خلال الأيام القادمة.

الأغنية تحمل الطابع الهندي الشعبي ، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق، ومن إخراج إسلام الفولي.

يذكر أن ألبوم شاهين الجديد، يضم جميع الألوان، أغانى من النوع الرومانسى والدرامى والهاوس والخليجى والمقسوم والشعبى، كما يقدم شاهين، لأول مرة أغانى باللهجة السيناوية والبدوية.

وتعاون شاهين في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، محمد النادي، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس ، طارق عبدالجابر، وسام عبدالمنعم، احمد عادل، اسامه عبد الهادى،صابر كمال، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتي، إسماعيل عبده، عصام إسماعيل، زيزو فاروق، سامح رافت ، أشرف البرنس، هاني يعقوب، أحمد راشد،وليد رياض، ومحمدي.