اليونان تعتقل عشرات المهاجرين بتهمة محاولة السفر بوثائق مزيفة

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اعتقلت الشرطة في اليونان عشرات المهاجرين على مدار أسبوع بتهمة محاولة السفر لدول أوروبية أخرى بجوازات وبطاقات هوية مزيفة.

وأفادت الشرطة اليونانية، اليوم الاثنين، بأنه في جزيرة كريت قدم ما مجموعه 66 شخصا وثائق سفر مزيفة في مطارات هيراكليون وخانيا وسيتيا خلال محاولة صعود على متن رحلات جوية متجهة إلى ألمانيا وفرنسا وغيرها من دول وسط وغرب أوروبا.

وقالت مصادر بالشرطة إن المهاجرين الذين يحملون وثائق مزيفة يتم الإمساك بهم كثيرا خلال موسم السياحة اليوناني.

وأصبح تزوير وثائق السفر بمثابة تجارة مزدهرة بالنسبة للمهربين، منذ غلق طريق البلقان المؤدي إلى أوروبا، بحسب مصادر بالشرطة.