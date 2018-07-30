وزيرة الهجرة: مصر مستهدفة واحنا اللي هندافع عنها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحروب على مصر كثيرة ولا تتوقف على جميع المستويات ليس فقط الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية، ولكن أيضا حروب اقتصادية وإعلامية وشائعات، متابعة بأن "مصر مستهدفة واحنا اللي هندافع عنها".

وأضافت مكرم، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي تنظمه الوزارة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر، تحت عنوان "في إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك"، أن مواجهة التحديات تتطلب قوة الدولة بشعبها في الداخل والخارج، مردفة أن المصريين بالخارج هم جنود مصر خارج حدودها ويمارسون كثيرا من أدوار الدفاع عنها مثلما يحدث في مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعتها.

وتابعت: " المصريين بالخارج مبيستحملوش كلمة واحدة على امهم مصر، وعشان كده التقيناهم اليوم في المنتدى بدون وسيط أو حواجز للاستماع لهم وطرح مشاكلهم ووضع حلول جذرية لها"، كما أثنت الوزيرة على تفاعل المصريين بالخارج في التحويلات المالية التي زادت لحد كبير خلال الفترة الأخيرة بسبب عودة الثقة بين مصر وأبنائها بالخارج.

وأكدت مكرم أن هدف المنتدى هو التواصل المباشر بين المواطنين بالخارج والمسئولين دون وجود وسيط أو حاجز، لافتة إلى أنه تم دعوة ممثلين عن الوزارت المعنية مثل الدفاع والداخلية والإسكان والاستثمار، لتعظيم الاستفادة من اللقاء والرد على جميع استفسارات المواطنين بالخارج، وذلك للاستماع لأبنائنا بالخارج وطرح كل وزارة لرؤيتها، للعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجههم.

وأضافت أن هدف المنتدى أيضًا مناقشة المشكلات المختلفة التي تواجه المصريين في الخارج، والوصول للحلول المقترحة حسب رؤيتهم، وكذلك الاستماع إلى أفكارهم ومحاولة تطبيقها مع الجهات المعنية الأخرى.