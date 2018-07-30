العاهل السعودي يستضيف 1500 حاج من ذوي «شهداء» الجيش اليمني والقوات السودانية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، أمرا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن صدور هذا الأمر يأتي "تقديرا للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار في الدفاع عن حياض الدين، وأرض اليمن الشقيق وكرامة وعزة أهله".

وأكد أن المملكة تمد يديها لإخوانها المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتسعى لجمع الشمل العربي والإسلامي، ونصرة وإغاثة الملهوف، وتعميق آواصر الأخوة والمحبة بين الأشقاء.

وجدد آل الشيخ، التأكيد على أن قراري "عاصفة الحزم"، و"إعادة الأمل" كانا قرارين صائبين، ويأتيان امتدادا لمواقف المملكة، ودورها القيادي والريادي في تحقيق الوحدة والتضامن للأمتين العربية والإسلامية، وتلبية لنداء النصرة في الوقوف مع القيادة الشرعية لليمن في حفظ أمنه، ووحدة أراضيه من شر الطامعين والعابثين.