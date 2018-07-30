يشهد غداً الثلاثاء انطلاقة بطولة الدوري العام في نسخته الـ 60 من المسابقة، والتي تميزها عدة عوامل، تساهم في اشتعال المنافسة على خطف لقب درع الدوري.

وفي النقاط التالية تستعرض "الشروق" 3 عوامل تشعل بطولة الدوري في الموسم الجديد:

1- المنافسة علي اللقب:

تشهد النسخة الحالية من الدوري منافسة شرسة علي لقب الدوري، لاسيما وأن ما يميز دوري الموسم الجديد هو منافسة أكثر من فريق علي اللقب الأغلي في مصر، حيث يسعي الأهلي بطل النسخة الماضية إلي حصد لقب الدوري للمرة الـ41 في تاريخه ، وتأكيد حصوله علي النجمة الرابعة، بينما يحاول الزمالك العودة مرة أخري للفوز باللقب بعدما حصده في عام 2015، لاسيما وأنه أنهي دوري الموسم الماضي بفوزه بالكأس، وتأكيد مشاركته في بطولة الكونفدرالية، ويمني جمهور الإسماعيلي نفسه بالمنافسة علي لقب الدوري بعدما أنهي الدراويش الموسم الماضي في المركز الثاني، وبالإضافة إلي منافسة كبار فرق الدوري المصري علي اللقب، يتوقع العديد من متابعي كرة القدم منافسة بيراميدز علي اللقب الأغلي فى مصر، حيث ستشهد النسخة المقبلة من البطولة ظهوره في ثوبه الجديد، بعدما دعم الفريق صفوفه بتعاقدات لافتة للإنتباه، من أجل المنافسة في الموسم الجديد.

2- الإستثمار في الدوري المصري:

فرض نادي بيراميدز إسمه علي الساحة الرياضية بشكل قوي خلال الفترة الحالية، بعدما قام باستقطاب انتدابات كبيرة، ودعم صفوفه بصفقات قوية في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على لقب الدوري، الأمر الذي جعل الكثير يرشحه لمنافسة قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك بقوة في الموسم المقبل، وذلك بعدما اٌعلن في بداية الموسم الحالي بيع نادي الأسيوطي، والذي تم تغيير إسمه إلي بيراميدز، وتم تنصيب حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي رئيسا للنادي، وقام النادي الذي من المقرر أن يشارك للمرة الـ3 في الدوري بتدعيم صفوفه بكتيبة قوية من اللاعبين، أبرزهم البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو"، ومواطنيه لوكاس ريبامار، كارلوس إدواردو، رودريجينيو، بالإضافة إلي كل من أحمد الشناوي، علي جبر، أحمد توفيق، عمر ميداني، محمد حمدي، محمد فاروق، محمد مجدي، محمد فتحي، عبد الله بكري، رجب بكار، المهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، عمر جابر، داني شاهين، علاوة على رحيل كلا من أرثر كاكي للشباب السعودي، وأحمد خالد للمصري، وتعاقد النادي مع المدرب البرازيلي الشاب ألبيرتو فالنتيم ليقود الفريق في تجربته الجديد في دوري الموسم المقبل، وتعيين الأرجنتيني ريكاردو لافولبي كمستشارا فنيا للنادي.

3- المدارس الفنية الجديدة:

يظهر في النسخة الـ60 من الدوري وجود مدارس فنية جديدة، ليس من المعتاد تواجدها بشكل كبير في البطولة الأقوى في مصر، اتخذ الإسماعيلي خطوة جديدة بتعيين الجزائري خير الدين مضوي خلفا للبرتغالي بيدرو بارني المدرب السابق، في تجربته الأولي داخل مصر، بعد تتويجه بلقبي دوري أبطال أفريقيا مع وفاق سطيف في عام 2014، والسوبر الإفريقي في عام 2015، كما قامت إدارة وادي دجلة بالتعاقد مع اليوناني تاكسي جونيس، بعد قدومه من نادي إيرجوتليس اليوناني الذي يتواجد بدوري الدرجة الثانية، ليتولي تدريب الفريق الدجلاوي، خلفا لطارق العشري، في تجربة ليست معتادة علي الدوري المصري بتواجد مدرب يوناني لأحد فرقه، وكذلك مع فريق بيراميدز، الذي من المقرر أن يرأس جهازه الفني في الموسم المقبل البرازيلي ألبرتو فايلنتم نيتو، والذي لم يسبق له وأن قام بتدريب أحد الأندية البرازيلية سوى بوتافوجو في الموسم الماضي، بعد تواجده كمدرب مساعد في فريق بالميراس في موسم 2016-2017.