تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم، مشاركاتها في ملتقى عروض الطفل، والمقام ضمن فعاليات الدورة 11 للمهرجان القومي للمسرح.

وتقدم فرقة أطفال قصر ثقافة دمياط العرض المسرحي «لعبة الحب» في 8 مساء اليوم الاثنين، على المسرح القومي للطفل «متروبول»، والعرض من تأليف أسعد بيصار، وإخراج عبدالله أبو النصر.

وتدور المسرحية الغنائية الاستعراضية «لعبة الحب» حول مجموعة من الأطفال مع جدهم صاحب محل لعب الأطفال، ويحلم الأطفال أن الحياة تدب في الألعاب وتتحدث وتتفاعل معهم وتحكي كل لعبة عن أحلامها وكيف يكون العالم أكثر جمالاً ويعم الحب والسلام وخاليا من الشر والحروب من خلال شخصيات الحيوانات المختلفة.

العرض بطولة أروى أبو زاهر، وأحمد شطا، ومحمد شعلان، وريتاج أبو قاسم، وشهد الجندي وآخرون، وألحان توفيق فودة، وديكور وملابس فادي السيد، واستعراضات أحمد شتا، وتوزيع موسيقي عبدالله رجال، والغناء لكورال أطفال دمياط.