مبعوث للأمم المتحدة يحث على دفع تحقيق المصالحة الفلسطينية

حث مبعوث للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، على دفع تحقيق المصالحة الفلسطينية التي تتوسط مصر لدفعها قدما في ظل جمودها منذ أشهر.

وأكد نيكولاي ميلادينوف، لدى اجتماعه في رام الله مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، أن الأمم المتحدة تدعم جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وذكر أنها تؤكد أن معالجة قضايا قطاع غزة لا بد أن تمر عبر بوابة الشرعية الفلسطينية، وأن المشكلة الإنسانية في القطاع نشأت نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، واستمرار الانقسام وعدم تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها الكاملة.

من جهت، أكد أبو عمرو أهمية توفير الشروط اللازمة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، داعيا إلى أن تقوم الامم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين، وموضوع موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على وجه التحديد، والعمل على توفير الدعم اللازم حتى تتمكن من مواصلة دورها، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

كانت أعلنت حركة "حماس" عن توجه وفد من قيادتها اليوم إلى مصر للقاء المسؤولين فيها بدعوة من القاهرة.

وذكر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان أن الوفد يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة صالح العاروري، ويضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران.

وأوضح برهوم أن هدف زيارة الوفد "التشاور حول التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني".

وقبل ذلك قال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الألمانية، أن الوفد الذي غادر غزة عبر معبر رفح مع مصر، يضم عضوي المكتب السياسي للحركة خليل الحية وروحي مشتهى، وسيلتقي مسؤولين مصريين.

وتتزامن زيارة وفد حماس مع زيارة لوفد من حركة فتح بدأت يوم أمس لبحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلنت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، قبل أسبوعين أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أبلغ مسؤولين مصريين موافقة الحركة على ورقة مصرية بلورتها القاهرة لتطبيق المصالحة.

ورعت مصر في أكتوبر الماضي اتفاقا بين حركتي فتح وحماس لتسليم إدارة قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، لكن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون تحقيق تقدم.