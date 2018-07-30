نقيب التمريض: التأمين الشامل ثورة حقيقية في منظومة الصحة

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض ورئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة، إن أي عملية إصلاح تهدف إلى إحداث تقدم في البلاد ينبغي أن تركز على محوري التعليم والصحة.



وأضافت «محمود»، خلال لقائها مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو ثورة حقيقية في منظومة الصحة، للارتقاء بصحة المواطن المصري.



وأوضحت أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد تناولت العديد من القضايا المهمة خلال كلمتها بجلسة «تطوير منظومة التأمين الصحي»، اليوم بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، منها القضاء على قوائم الانتظار وتطوير المستشفيات، بالإضافة إلى القضاء على فيروس سي، مضيفة أنها أخذت خطوات سريعة في وقت قصير في هذه المحاور.



وتابعت: «مشروع التأمين الصحي سيكون مظلة الخدمة الموحدة كمًا وكيفًا في كل المؤسسات الصحية»، منوهة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه بهذا المشروع.



وبشأن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور قوائم انتظار المرضى، ذكرت أن هناك عدة عوامل تسببت في ظهور تلك القوائم، منها ضعف الإمكانيات المادية والموارد البشرية، وزيادة تردد المرضى على بعض المستشفيات مع وجود عدد غير كافٍ من الأطباء.



