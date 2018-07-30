العراق يخصص 105 مليارات دينار لتطوير ودعم المشروعات في بغداد والبصرة

أعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الاثنين، تخصيص مبلغ 8.5 مليار دينار لتطوير بغداد، و97 مليار دينار لدعم المشروعات في البصرة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنها خصصت مبالغ بقيمة 8.5 مليار دينار من أصل 16 مليار دينار لتطوير العاصمة بغداد من أجل تمويل بعض المشاريع التي تلبي حاجات المواطنين من الخدمات، موضحة أن إطلاق هذه الأموال يأتي حسب قرار مجلس الوزراء المرقم 171 قرارات خلية الأزمة لسنة 2018.

وأضافت أن الخدمات التي سيتم شمولها بالمبالغ هي الماء وشبكات المجاري والكهرباء، مؤكدة أن العمل جاري على إكمال المبالغ ومناقلتها.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى تمويلها أكثر من 97 مليار دينار من ضمن مبالغ البترودولار التشغيلية من أجل تحسين واقع الخدمات لمواطني محافظة البصرة.

يُذكر أن معظم المحافظات العراقية تعاني من قلة الخدمات البلدية؛ ما أدى إلى خروج احتجاجات تطالب بتحسينها ومحاسبة المفسدين.