عضو «صحة النواب»: استدامة التأمين الصحي تعتمد على استمرارية التمويل

قال مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التمويل الكافي والمستمر هو الضمان الأساسي لاستدامة مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي حلم بها الشعب المصري منذ عام 1964.



وأضاف «مرشد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن تكلفة المنظومة تصل لـ600 مليار جنيه في خلال 15 سنة، سيتم توفير جزء منها عن طريق الاشتراكات والمساهمات من خلال تحصيل الأموال على الخدمات التي تقدم للمواطن من أجل منظومة التأمين الصحي.



وتابع: «نأمل في توفير التمويل اللازم لاستدامة المنظومة، وامتدادها لجميع المحافظات، والتأمين الصحي الموجود يغطي 63 مليون وهناك 37 مليون آخرين يمكن تغطيتهم سواء جغرافيًا أو من خلال رفع مستوى الخدمة في بعض المناطق اللامركزية»، مشيرًا إلى بعض التحديات التي ستواجه المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة.



وعن سبب تطبيق وزارة الصحة لمنظومة التأمين الصحي في بعض المحافظات، أوضح أن المحافظات المستهدفة مثل بورسعيد والسويس والإسماعيلية هي مرحلة أولى؛ لتجريب المنظومة الجديدة، معقبًا: «الحالة الاقتصادية لهذه المحافظات جيدة، وعدد السكان لا يتعدى 3% من سكان مصر، وكذلك المؤشرات الصحية، والبنية التحتية جيدة، لذا تصلح كترمومتر لقياس الصعوبات التي ستواجه المنظومة في المراحل الأصعب المقبلة».



