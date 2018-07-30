«السيسي»: مشاركتى في المؤتمر الدولي لذوي الإعاقة من أجمل أيام حياتي

اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مشاركته اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة من أجمل أيام حياته، مشيرا إلى أن هذا اليوم الجميل والمبدع والرائع قد منحه طاقة إيجابية هائلة ليس فقط له ولكن لكل المصريين.

جاء ذلك في كلمة مقتضبة قبل أن يبدأ كلمته الرسمية أمام المؤتمر الذي انطلق اليوم بالقاهرة، مضيفا" عايز أقول حاجة وليست مجاملة، هم ليسوا ذوي احتياجات خاصة، صدقوني ، وأنا بقول لكل الأسر الموجودة التي رعت وبترعى هؤلاء الشباب ، يمكن تكونوا بتعانوا، لكنكم لديكم أرصدة هائلة، ليست عندي، ولا عند الناس، ولكن عند رب الناس، لأني اعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة هم ذوو أرصدة خاصة لأنهم لهم رصيدا عند الله سبحانه وتعالي، وأرجو أن تصل تلك الكلمة لكل من يسمعها، نعم لكم رصيدا عند الله ، وكلما زادت نسبة الاحتياج، زاد الرصيد، حكايتنا مع ربنا حكاية كبيرة أوي، وأنا أحبكم جدا، فمن فضلكم بالرصيد اللي عندكم ده، أطلبوا لمصر الأمان والسلام من ربنا، أن يحفظ بلدنا من كل شر وسوء، وتحيا مصر لنا كلنا".

وقال الرئيس إنه دائما ما يقول لنفسه وزملائه في الحكومة والدولة، لا تحرمونا في كل مناسبة نعملها أن يشاركنا هذا الشباب مثل عمرو وندا وإسلام وطارق، وأرجو أن نراعي في كل مناسبة نلتقي فيها تلك النقطة وننفذها".

وأضاف الرئيس" علينا كحكومة وشعب أن نكون منتبهين للغاية ألا نقصر مع أحد من هؤلاء الشباب وهم أهلنا".