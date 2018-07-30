«عربية النواب»: اتفاق الأطراف السورية في القاهرة خطوة لتحقيق الحل السلمي

قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الاتفاق الذي وقعته الأطراف السورية المسلحة لوقف إطلاق النار برعاية مصرية، صباح الاثنين، يدخل في إطار السياسة المصري التي تستهدف التوصل إلى حل سلمي بين الأطراف والتوفيق بينهم بعيدًا عن النزاعات التي لا يدفعها ثمنها سوى الشعب السوري.

وأضاف «الجمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الشعب السوري يعاني منذ سنوات ويجب وضع حدًا لذلك، مشيرًا إلى سعي مصر في هذا الإطار منفردة أحيانًا وبالتعاون مع روسيا أحيانًا أخرى، وبصورة متوازنة دون الانحياز لأي طرف، ما جعلها دولة مقبولة لدى جميع الأطراف.

وأكد أن مصر لا تسعى إلا إلى الحل السلمي والدبلوماسي وإلى وحدة الشعب والأراضي السورية، من خلال التوفيق بين الأطراف المختلفة ووقف نزيف الدماء، مضيفًا أن اتفاق اليوم أحد خطوات تحقيق هذا الهدف ولوقف التوتر وإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم بعد التشتت.

وتابع: «الاتفاق خطوة لإعادة الهدوء إلى البلد التي كانت واعدة وحاضرة بقوة في الأمة العربية، ومصر لا تتواجد على الأرض ولكن تقوم بالدور الدبلوماسي وتستعين بمن لهم دور في الداخل السوري وهي روسيا تحديدًا».

وأوضح أن الأطراف السورية التي تجتمع يكون هدفها وقف الصراع الذي تشعله التنظيمات والمليشيات الإرهابية، مضيفًا أن وقف الصراع يعني محاربة الإرهاب والمليشيات ووقف النزيف المستمر في الدماء.

ووقع عددًا من فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال وشرق سوريا، صباح الاثنين، اتفاقًا لوقف إطلاق النار في القاهرة برعاية مصرية، وبضمانة روسيا الاتحادية، وبوساطة من جانب رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا.

ويشمل الاتفاق المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب، والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

ويأتي هذا الاتفاق عقب أسبوعين فقط من توقيع عدد من فصائل المعارضة المسلحة في الساحل السوري اتفاقيات مماثلة في القاهرة.