قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الوضع الأمني في منطقة الهلال النفطي مستقر، مشيرًا إلى طرد كافة العصابات الإرهابية، وإعادة نشر تمركز القوات في المنطقة بالكامل.

وأضاف «المساري»، في تصريحات، لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن عمليات التطهير مستمرة من خلال تمشيط وتفتيش المنطقة والمناطق المحيطة، فضلًا عن التأكد من هويات الأهالي، تمهيدًا لإعلانها منطقة آمنة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى نجاح الجيش الليبي في القضاء على 13 إرهابيًا، وإفشال محاولة إرهابية بالقرب من منطقة الهلال النفطي بمسافة 100 كيلو متر.

يُذكر أن «المسماري»، أعلن في 26 من شهر يونيو الماضي، عن تسليم الحقول والموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي للمؤسسة الوطنية للنفط بنغازي.

وشهدت منطقة الهلال النفطي الممتدة بين مدينتي سرت وبنغازي تطورات مهمة على مدار شهر يونيو الماضي، وتمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من حسم معركة «الهلال النفطي» لصالحه، بعد مع مواجهات دامية مع المليشيات الإرهابية.