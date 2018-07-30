رئيس المركزي للتعبئة والإحصاء يشارك في المنتدى الأول للمصريين بالخارج

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رحب اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور المنتدى الأول للمصريين بالخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الجهاز بمدينة نصر، اليوم.

وقال بركات، خلال كلمته، إن المنتدى يستهدف ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وتحقيق الاتصال والتواصل المباشر بين المصريين بالخارج والجهات المعنية في الداخل من هيئات ووزارات، لحل المشاكل وتحقيق التميز والنجاح لأبنائنا في خارج مصر.

وأضاف أن تنظيم المنتدى أحد أهم إنجازات الوزارة لما يتيحه من وسيلة للتواصل وطرح التحديات، داعيا جميع المصريين بالخارج حضور المنتدى لطرح كافة المشاكل التي تواجههم لنظرها وإيجاد الحلول الفورية لها.

وتابع بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أتم الاستعداد لتوفير البيانات والإحصاءات ليكون المنتدى إيجابيا ويكلل بالنجاح.