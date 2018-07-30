قوات جوية و1000 رجل أمن لمواجهة «قُطاع الطرق» في نيجيريا

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قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الأحد، إنه سينشر قوات جوية و1000 فرد أمن؛ لمواجهة مشكلة قُطاع الطرق في شمال غرب البلاد.

ويؤكد هذا الإجراء مدى التدهور الأمني في أنحاء نيجيريا، حيث يتفاقم ضعف قوات الشرطة لا سيما خارج المناطق الحضرية.

وجرى نشر الجيش فيما يزيد على 30 ولاية من إجمالي 36 ولاية في البلاد، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال بيان من الرئاسة، إن الحكومة الاتحادية جمعت قوة عسكرية قوامها 1000 جندي من الجيش والقوات الجوية والشرطة والدفاع المدني؛ لشن هجمات شرسة على قطاع الطرق الذين يرهبون «قاطني» قرى وبلدات ولاية زمفرا.

ويلجأ الرئيس النيجيري عادة إلى سلاح الجو في إجراءات التأمين رغم انتقاد جماعات حقوق الإنسان لذلك.