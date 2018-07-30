قالت منار سليم ، زوجة الشهيد أحمد المنسي، إنها استقرت منذ صغرها، بإحدى الدول العربية، ولذلك تتفهم شعور الحنين لدى المصريين في الخارج، لافتة إلى أن أسعد لحظات حياتها كانت بانتهاء العام والعودة إلى مصر.

وأضافت زوجة المنسي، خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمدينة نصر، اليوم، أنها ضحت بجزء كبير من حياتها وحياة أولادها في سبيل مصر.

وتابعت: «مفيش رسالة أوجهها أبلغ من كلام الشهيد عن مصر قبل استشهاده، مفيش أغلى أو أعظم من التضحية بروحه ودمه، هو وكل شهيد قرر تقديم روحه في سبيل تراب بلده".

ولفتت زوجة أحند المنسي، إلى ان زوجها الشهيد كان مولعًا بحب وطنه، وكتب عددا من الرسائل يوصي فيها أحبائه على مصر.

واردفت:" قبل استشهاده عمل صفحة على الفيس وسماها صفحة مصر، وكان بيجمع أصحابه فيها".

واوضحت ان زوجها كان يشعر قبيل استشهاده بموته، كتب وصية خلال صفحته كتب فيها: "قبيل أن أرحل أوصيكم ونفسي بوطن يستحق منا العناء وتخيه لمن وهب الروح والجسد وسلام على من اتخذ الكفن كرداء".