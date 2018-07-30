«لاستامبا»: تحالف إيطالي أمريكي ضد فرنسا في ليبيا

• «السراج» يقيل «البرغثي» من منصب وزير الدفاع.. والجيش الليبي: 50 ألف قتيل في البلاد منذ 2011

ذكرت صحيفة «لاستامبا» الإيطالية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن هناك تحالفا وشيكا بين إيطاليا وواشنطن فيما يخص الأزمة الليبية؛ بهدف تقويض النفوذ الفرنسي الملحوظ في ليبيا.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي سيتعهد خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ساعات، بعدم سحب القوات الإيطالية العاملة في أفغانستان، مقابل الحصول على دعم واشنطن المباشر في ليبيا وعلى جبهة شمال إفريقيا. وأضافت: «كونتي سيشكو لترامب سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسيع النفوذ الاستراتيجي لبلاده على حساب إيطاليا في ليبيا».

وتمثل القمة الأمريكية الإيطالية أول لقاء بين ترامب ورئيس حكومة يسيطر عليها الشعبويون بالكامل في أوروبا، مما يعطيها بعدا مهما وخصوصا للمسؤولين الأوروبيين الذين يتابعون هذا التحرك بتوجس.

وأشارت «لاستامبا» إلى أن البيت الأبيض سيدعم موقف إيطاليا بشأن تأجيل انتخابات ليبيا المقرر إجراؤها في ديسمبر القادم، وهو تاريخ حددته فرنسا خلال اجتماع باريس الذي جمع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج.

وأوضحت الصحيفة، أن كونتي يعتزم إضفاء الطابع الرسمي على دور إيطاليا في ليبيا من خلال دعم إدارة ترامب لمؤتمر روما حول ليبيا الذي سيعقد الخريف المقبل بحضور أطراف إقليمية ودولية.

وأكدت الصحيفة، أن روما تسعى لأن تظل صاحبت الدور المحوري فى الملف الليبي، كما تسعى للحفاظ على مصالحها الاقتصادية الحيوية في ليبيا، فضلا عن إدارتها لملف الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

من ناحية أخرى، قرر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، أمس الأحد، إقالة وزير الدفاع المهدي البرغثي من منصبه بعد أكثر من عام على إيقافه عن العمل.

ويأتي قرار إقالة البرغثي، على خلفية مسؤوليته عن هجوم شنته قوات موالية لحكومة الوفاق على قاعدة براك الشاطئ جنوب ليبيا العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 من عناصر الجيش الليبي. فيما نفى البرغثي علاقته بهذا الهجوم.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي يخوض معركة كبيرة ضد الإرهاب. وأكد -خلال ندوة عقدت بالقاهرة تحت عنوان «ليبيا وتحديات الأمن القومي»- إن قناة «الجزيرة» القطرية قامت بأعمال سوداء داخل ليبيا.

وكشف «المسماري»، عن أن جميع التغطيات الإعلامية التي نقلها وبثها تنظيم «القاعدة» الإرهابي من ليبيا كانت عبر قناة «الجزيرة»، مضيفا أن الخسائر البشرية في ليبيا وصلت إلى أكثر من 50 ألف قتيل ليبي، منذ عام 2011 حتى الآن من بينهم 394 ضابطا في مدينة بنغازي فقط.