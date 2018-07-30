وزير الداخلية الإسباني يتعهد بدعم موريتانيا في معركتها ضد الهجرة غير المشروعة

قال وزير الداخلية الإسباني فيرناندو كراند مارلاسكا، إن بلاده ستعمل على تعزيز العلاقات مع موريتانيا ف كافة المجالات، ودعم معركتها ضد الهجرة غير المشروعة.

وأضاف مارلاسكا، في تصريحات للصحفيين بعد مباحثاته مع رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين اليوم الاثنين، في نواكشوط - أن إسبانيا تقدر مستوى الضغط الذي تعرضت له موريتانيا خلال الآونة الأخيرة في مجال الهجرة غير المشروعة، وتثمن جهودها لمواجهة هذا الأمر وتعاونها في سبيل ذلك ليس فقط مع إسبانيا بل مع الاتحاد الأوروبي أيضا.

وأوضح وزير الداخلية الإسباني أنه بحث مع رئيس وزراء موريتانيا أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه، لافتا إلى أن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة ومحاربة تهريب المخدرات يدخل عامه العاشر، وقد حقق العديد من النتائج المثمرة.

كان وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله قد أجرى مباحثات مع نظيره الإسباني فيرناندو كراند مارلاسكا تناولت مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة وتهريب المخدرات وغيرها من المجالات ذات الصلة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود.