لافروف: قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس جرى اتخاذه تحت ضغط شديد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس تم اتخاذه تحت ضغط شديد.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله، خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا: " فيما يخص اليونان، ليس لدينا أي سبب للتشكيك في أن هذه القرارات تم اتخاذها تحت ضغط شديد من أولئك الذين يريدون تشكيل دولة مناهضة لروسيا " .

وكانت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية قد أفادت في 11 يوليو الجاري، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد، بسبب "سلوك غير قانوني يهدد الأمن القومي".