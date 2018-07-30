الإثنين 30 يوليو 2018 2:45 م القاهرة القاهرة 37.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

لافروف: قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس جرى اتخاذه تحت ضغط شديد

موسكو أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 2:39 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 2:39 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن قرار اليونان طرد دبلوماسيين روس تم اتخاذه تحت ضغط شديد.
ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن لافروف قوله، خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا: " فيما يخص اليونان، ليس لدينا أي سبب للتشكيك في أن هذه القرارات تم اتخاذها تحت ضغط شديد من أولئك الذين يريدون تشكيل دولة مناهضة لروسيا " .

وكانت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية قد أفادت في 11 يوليو الجاري، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، بأن اليونان تعتزم طرد دبلوماسيين روس ومنع اثنين آخرين من دخول البلاد، بسبب "سلوك غير قانوني يهدد الأمن القومي".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك