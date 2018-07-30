طالب مكرم من السيسي: رفضت السفر للخارج بعدما وجدت اهتماما من الدولة

قال أحمد محمد سيد، الطالب بكلية هندسة البترول جامعة السويس، والمكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب، أمس الأحد، إن المبتكرين والمبدعين يحتاجون إلى المتابعة والدعم المعنوي قبل كل شيء.



وأضاف «سيد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أنه كان في طريقه للسفر خارج البلاد للالتحاق بإحدى الجامعات الأمريكية، لكنه صرف نظره عن الأمر بعدما وجد الاهتمام من الدولة في ثوبها الحالي.



وتابع: «اتصلت بيا جامعة في أمريكا وشركات في ألمانيا، وكنت مهيأ للسفر لحد التكريم ده، ولقيت إن الناس هنا شايفاني وممكن يفتحولي المجال، فأنا عايز أقعد في بلدي وأخدمها هنا».



وأوضح أن الهدف من المتابعة والدعم، ليس الدعم المالي فقط، وإنما الدعم المعنوي والتشجيع، معقبًا: «مطلبناش دعم مالي لينا، والجامعة كانت بتتصل بينا وبتعرف إحنا وصلنا لفين».



وذكر أن جامعة السويس كانت تتيح كل الإمكانيات لدعم المبتكرين والمخترعين، مشيرًا إلى عمل طائرة بدون طيار بناءً على طلب قائد الجيش الثالث الميداني، تحت إشراف الجامعة.



