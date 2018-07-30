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وكيل «تعليم النواب» عن المنظومة الجديدة: من حق أولياء الأمور تخاف

النائب هاني أباظة
النائب هاني أباظة
دينا النجار
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 4:18 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 4:18 ص

قال هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، منظومة التعليم الجديدة في حاجة للتسويق إعلاميًا خلال المرحلة المقبلة، معقبًا: «من حق أولياء الأمور يخافوا على أبنائهم لكن منظومة التعليم الجديدة ستتضح قريبًا».

وأضاف «أباظة»، في لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، أن الأسر المصرية تسعى لدخول أبنائهم إلى كليات الطب والهندسة دون الكليات الأخرى، وهو ما تسبب في أزمة التعليم الحالية، مشيرًا إلى اعتماد النظام الحالي على الحفظ والتلقين لحصد الدرجات، ما لا يتناسب مع تطلعات الدولة، وسوق العمل.

وتابع: «الشهادات في مصر لم تعد لها قيمة؛ نتيجة النظام التعليمي القديم، والنظام الجديد سيساهم في مواكبة التعليم المصري للتعليم في الخارج، من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية والمناهج الجديدة التي تعتمد على الفهم والإدراك بدلًا من الحفظ والتلقين».

وأوضح أن التعليم في مصر كان يحتاج للتطوير وهو ما دفع وزير التربية والتعليم لاستحداث المنظومة الجديدة وتطوير العملية التعليمية على مراحل متتالية، مؤكدًا على استحداث تخصصات جديدة في الدراسة في الفترة المقبلة، خاصة أن الكليات النظرية باتت تزيد من معدلات البطالة، ولا تلبي احتياجات سوق العمل.


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