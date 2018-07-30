العاهل المغربي يدعو الحكومة لإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية

دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الحكومة لإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل الحكومة لبرامج الاستثمارات.



وقال العاهل المغربي، في كلمة ألقاها بمناسبة مرور 19 عامًا على توليه الحكم، مساء الأحد، إن «قضايا المواطن لا تقبل التأجيل والانتظار، وتحقيق العدالة الاجتماعية أمر مهم ويحظى باهتمامي».



وأكد على مواصلة العمل لإزالة المعوقات من أجل خلق فرص عمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، موضحًا أن توفير فرص العمل يكون بإحداث نقلة نوعية في مجال الاستثمار.



وأعرب عن اعتزازه بالإنجازات التي حققها المغرب بمختلف المجالات في إطار الوحدة والاستقرار، مشيدًا بعزيمة الشعب المغربي على مواجهة الكثير من التحديات، بقوله «المغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم الظروف بل تقويهم لمواجهة التحديات».



وأصدر عدة قرارات إصلاحية بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، منها العمل على إصدار ميثاق اللامركزية قبل أكتوبر المقبل، والاهتمام بالحوار المجتمعي بمختلف القضايا الداخلية، موجهًا بضرورة استقطاب الأحزاب لنخب جديدة من الشباب.



وفي نهاية كلمته، ذكر أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى هو الوطن والمواطن على حد سواء، متابعًا أن تصحيح الاختلالات يقتضي عملًا جماعيًا وتنسيقًا بين الفاعلين.