النائبة شادية ثابت: لا يمكن بناء الإنسان والجهل في تزايد مستمر

قالت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن نسبة الأمية في مصر وصلت إلى 30% من إجمالي تعداد السكان الذي تخطى 100 مليون نسمة، مشيرة إلى تقدمها باقتراح مشروع للبرلمان للقضاء على الأمية في فترة زمنية وجيزة.



وطالبت «ثابت» في لقائها ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الأحد، الإعلام المصري بضرورة المساهمة في القضاء على الأمية ومعدلات زيادة الكثافة السكانية، من خلال التنويهات والإعلانات المستمرة عن المشكلة، متابعة أن الدولة تتجه نحو بناء الإنسان المصري، ولن نتمكن من ذلك ونسبة الجهل والنمو السكاني في تزايد مستمر.



وتابعت: «نأمل في القضاء على هذه المشكلة من خلال وضع القوانين الجديدة، وإرادة الشعب المصري القوية، وبمساعدة وسائل الإعلام والتليفزيون المصري»، مؤكدة على حل مشكلة الانفجار السكاني من خلال تطوير التعليم ومحو الأمية.



وأشارت إلى ضرورة تسهيل تليفزيون الدولة للإعلانات والتنويهات الخاصة بالقضاء على الأمية والحد من الزيادة السكانية، معقبة: «هذه التنويهات تعتبر مشروعات قومية ولا بد من تفعيلها ودعمها من الحكومة والإعلام المصري لحل المشكلة».