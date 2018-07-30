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اليوم.. «السيسي» يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

القاهرة- أ ش أ
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 10:08 ص | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 10:08 ص

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة .
صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


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