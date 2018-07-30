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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض الدولي السنوي السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الحياة المختلفة .صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.