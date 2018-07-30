ننشر الحدود الدنيا لكليات العلمي بتنسيق المرحلة الثانية.
طب المنصوره 405
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405
طب كفر الشيخ 404
طب الاسماعيليه ج قناة السويس 404
طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5
طب المنيا 403.5
طب الزقازيق 403.5
طب طنطا 403.5
كلية الطب بقنا 403.5
طب سوهاج 403
طب القاهره 403
طب الاسكندريه 403
طب بورسعيد 403
طب بنها 403
طب بنى سويف 402.5
طب عين شمس 402.5
طب اسيوط 402.5
كلية طب أسوان 402.5
طب الفيوم 402
طب السويس 402
طب حلوان 402
طب اسنان المنصوره 401.5
طب اسنان جنوب الوادى 401.5
طب اسنان طنطا 401.5
طب اسنان الاسكندريه 401.5
طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق 401.5
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 401
كلية طب أسنان الفيوم 401
كلية طب الاسنان ج بنى سويف 401
طب اسنان القاهره 401
طب اسنان عين شمس 401
طب اسنان كفر الشيخ 401
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس 401
طب الاسنان المنيا 401
كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 400
كلية الصيدلة ج المنوفية 400
صيدلة الفيوم 399
كلية الصيدلة ج السادات 399
صيدله المنصوره 398.5
صيدلة سوهاج 398.5
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 398.5
صيدلة المنيا 398.5
كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398
صيدله طنطا 398
صيدله الزقازيق 398
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 397.5
صيدله بنى سويف 397.5
صيدلة اسيوط 397.5
صيدله عين شمس 397.5
صيدله القاهره 397.5
صيدلة بورسعيد 397.5
صيدله الاسكندريه 397
صيدله حلوان 397
علاج طبيعى قنا 396.5
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 396.5
علاج طبيعى ج كفر الشيخ 396.5
علاج طبيعى القاهره 396.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395
كلية الطب البيطرى المنوفية 395
علوم البترول والتعدين بمطروح 395
طب بيطرى المنصوره 394.5
طب بيطري المنيا 394.5
طب بيطرى سوهاج 394.5
طب بيطرى بنى سويف 394.5
كلية الألسن كفر الشيخ 394
طب بيطرى كفر الشيخ 394
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 394
طب بيطرى الزقازيق 394
طب بيطرى اسيوط 394
طب بيطرى دمنهور 394
هندسة القاهره 392
هندسة الاسماعيلية 391.5
هندسة دمياط 391
هندسة بني سويف 391
هندسة المنصوره 390
هندسة عين شمس 389.5
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388
هندسة طنطا 386.5
هندسة الزقازيق 386
هندسة الاسكندريه 385.5
هندسة كفر الشيخ 385
هندسة شبرا بنها 385