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ننشر الحدود الدنيا لكليات العلمي بتنسيق المرحلة الثانية.



طب المنصوره 405

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 405

طب كفر الشيخ 404

طب الاسماعيليه ج قناة السويس 404

طب شبين الكوم جامعة المنوفية 403.5

طب المنيا 403.5

طب الزقازيق 403.5

طب طنطا 403.5

كلية الطب بقنا 403.5

طب سوهاج 403

طب القاهره 403

طب الاسكندريه 403

طب بورسعيد 403

طب بنها 403

طب بنى سويف 402.5

طب عين شمس 402.5

طب اسيوط 402.5

كلية طب أسوان 402.5

طب الفيوم 402

طب السويس 402

طب حلوان 402

طب اسنان المنصوره 401.5

طب اسنان جنوب الوادى 401.5

طب اسنان طنطا 401.5

طب اسنان الاسكندريه 401.5

طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق 401.5

كلية طب الاسنان جامعة أسيوط 401

كلية طب أسنان الفيوم 401

كلية طب الاسنان ج بنى سويف 401

طب اسنان القاهره 401

طب اسنان عين شمس 401

طب اسنان كفر الشيخ 401

طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس 401

طب الاسنان المنيا 401

كلية الصيدلة ج جنوب الوادى 400

كلية الصيدلة ج المنوفية 400

صيدلة الفيوم 399

كلية الصيدلة ج السادات 399

صيدله المنصوره 398.5

صيدلة سوهاج 398.5

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 398.5

صيدلة المنيا 398.5

كلية الصيدلة جامعة دمنهور 398

صيدله طنطا 398

صيدله الزقازيق 398

صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس 397.5

صيدله بنى سويف 397.5

صيدلة اسيوط 397.5

صيدله عين شمس 397.5

صيدله القاهره 397.5

صيدلة بورسعيد 397.5

صيدله الاسكندريه 397

صيدله حلوان 397

علاج طبيعى قنا 396.5

كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 396.5

علاج طبيعى ج كفر الشيخ 396.5

علاج طبيعى القاهره 396.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395

كلية الطب البيطرى المنوفية 395

علوم البترول والتعدين بمطروح 395

طب بيطرى المنصوره 394.5

طب بيطري المنيا 394.5

طب بيطرى سوهاج 394.5

طب بيطرى بنى سويف 394.5

كلية الألسن كفر الشيخ 394

طب بيطرى كفر الشيخ 394

طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى 394

طب بيطرى الزقازيق 394

طب بيطرى اسيوط 394

طب بيطرى دمنهور 394

هندسة القاهره 392

هندسة الاسماعيلية 391.5

هندسة دمياط 391

هندسة بني سويف 391

هندسة المنصوره 390

هندسة عين شمس 389.5

هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 388

هندسة طنطا 386.5

هندسة الزقازيق 386

هندسة الاسكندريه 385.5

هندسة كفر الشيخ 385

هندسة شبرا بنها 385