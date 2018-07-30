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روسيا والسعودية تبحثان الأوضاع في سوريا واليمن وفلسطين

موسكو - د ب أ
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:34 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 6:34 م

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، محادثات في موسكو مع السفير السعودي لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان أن بوجدانوف، الذي يتولى أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحث مع قرملي "عددا من القضايا الملحة للتطوير اللاحق للعلاقات الروسية السعودية متعددة الجوانب"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

كما تناول اللقاء، حسب البيان: "مناقشة الأوضاع المتشكلة في منطقة الشرق الأوسط بالتركيز على اليمن وسوريا والأراضي الفلسطينية".

وجرت هذه المحادثات في الوقت الذي تستضيف فيه مدينة سوتشي الروسية الجولة الـ10 للمفاوضات حول تسوية الأزمة في سوريا في إطار عملية أستانا السلمية لحل النزاع في البلاد.


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