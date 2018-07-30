انطلاق الجولة العاشرة من مباحثات أستانا حول الأزمة السورية في روسيا

انطلقت الجولة العاشرة من مباحثات أستانا حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الاثنين، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات ثنائية مغلقة بين الأطراف المتشاورة.

وذكرت قناة «الحرة» الأمريكية، أن ممثلي الدول الضامنة للهدنة في سوريا (روسيا وإيران وتركيا) سيشاركون في اللقاء المشترك، حيث يرأس الوفد الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، وعن الجانب التركي نائب وزير الخارجية، سيدات أونال، وعن وفد إيران، مساعد وزير الخارجية، حسين جابري أنصاري.

وأضافت، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيمثل الأمم المتحدة، برفقة فريق من خبراء الأمم المتحدة لتقديم المساعدة التقنية للبلدان الضامنة، وخاصة بشأن المحتجزين والمختطفين والمفقودين، في حين دعت وزارة الخارجية الروسية مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين إلى الاجتماع في سوتشي.

ومن المتوقع أن يشارك في المفاوضات وفد المعارضة السورية برئاسة أحمد توما.

يذكر أن الجولة التاسعة من المفاوضات حول سوريا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، كانت قد جرت خلال يومي 14 و15 من مايو الماضي.