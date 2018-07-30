مصر توقع اتفاقية مع «بي بي» البريطانية للبحث عن البترول والغاز في خليج السويس

وقعت وزارة البترول اتفاقية جديدة مع شركة "بي بي BB" البريطانية؛ للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في منطقة شمال شرق رمضان بخليج السويس باستثمارات تصل إلى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار لحفر 3 آبار.

وقع الاتفاقية المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس هشام مكاوي، الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" بشمال إفريقيا.

وأوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الجديدة، إحدى ثمار المزايدة العالمية للبحث عن البترول واستغلاله التى طرحتها هيئة البترول عام 2016، مضيفا أن منطقة خليج السويس ما زالت تحظى باحتمالات بترولية مشجعة على الاستثمار في ظل ما تشهده الصناعة البترولية من تطور دائم في أبحاثها ودراساتها واستخدامها التقنيات الحديثة في كافة قطاعاتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها منذ 2014 وحتى الآن إلى 88 اتفاقية جديدة، وجارِ حاليا العمل على الانتهاء من إجراءات استصدار 13 اتفاقية جديدة.