«الصحة» عن مادة «فالسارتان»: الأزمة انتهت على مستوى المريض

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة شكلت فريقًا للمرور على الصيدليات وبحث التزامها بقرارها الأخير بشأن تجميد الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان» المخصصة لعلاج الضغط، المشتبه احتوائها على شوائب مسرطنة.



وأكدت «زيادة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن فريق التفتيش يمارس عمله منذ الثاني عشر من يوليو الجاري، ومر على حوالي 40 ألف صيدلية حتى الآن لمتابعة عملية سحب الموزعين لكل الأصناف الدوائية المحتوية على تلك المادة.



وأكدت أن الأزمة تعتبر انتهت على مستوى المريض، موضحة: «كل صيدلي لديه صورة من قرار الوزارة بوقف تداول أو بيع هذه المادة إلى المواطنين، لذلك تعد هذه الأزمة منتهية بالنسبة للمواطنين، ونعمل حاليًا على التعامل مع الكميات المسحوبة وإعدامها».



وكانت الإدارة المركزية لشؤون الصيدليات بوزارة الصحة والسكان، قد أصدرت قرارًا منذ عدة أيام، بتحريز وجمع الأدوية المحتوية على مادة «فالسارتان»، وإلزام الموزعين بسحبها من الأسواق.