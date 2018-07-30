وزير الرياضة يهنىء المصرى بالفوز علي »نهضة بركان« في الكونفدرالية

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، النادى المصري البورسعيدي عقب فوزه على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد بورسعيد في إطار منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأشاد صبحي، بأداء لاعبي المصري طوال المباراة، لافتًا إلى أن النادي البورسعيدي عريق و تواجده في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، إنجاز طيبا وتمنى لهم التوفيق في الوصول للمباراة النهائية.

يذكر أن المصري قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، أحرزه اللاعب إسلام عيسى، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 من المباراة، ليرفع رصيد النادي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد نهضة بركان المغربي عند 7 نقاط في المركز الثاني .