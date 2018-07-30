«التموين»: سنوفر 250 طن لحوم قابلة للزيادة وفقا للإقبال على شراء صكوك الأضاحي

قال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن نجاح منظومة صكوك الأضاحي يدل على التعاون والتكاتف بين جميع الجهات والوزارات المختلفة، مضيفًا أن نظام الصكوك منضبط للغاية، حيث يتم تحديث قوائم الأكثر احتياجًا لضمان توصيل اللحوم للمواطنين الأولى بها.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والأوقاف المنعقد اليوم الاثنين، بشأن طرح صكوك الأضاحي، أن كافة الأضاحي المطروحة تأتى من مراعي مفتوحة من دولة السودان، وبالتالي تكون نسبة الدهون فيها أقل وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البروتوكول تتضمن توفير 250 طنا من اللحوم قابلة للزيادة وفقا لحجم الإقبال على شراء الصكوك.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن التموين وفرت كافة الكميات الغذائية المطلوبة لدعم الأسر الفقيرة، مضيفًا أن توزيع لحوم الأضاحي تحتاج للأصول والضوابط الشرعية، حيث إنها تأتي حية خالية من العيوب، وهي من أفضل اللحوم سلامة حيث تمر على عدة فحوصات طبية للتأكد من سلامتها.

وأضاف «جمعة»، خلال المؤتمر، أن سعر صك الأضحية 1500 جنيه، وتكون الأوقاف والتموين مسئولتان عن ذبح الأضاحي حسب الشرع في الوقت المحدد لذلك، ثم تأتي مرحلة التشفية والتكييس ثم التوزيع، مؤكدًا أن الوزارة ستجتهد في توصيل اللحوم للمناطق الأكثر احتياجًا في أسرع وقت ممكن.

وأكد «جمعة»، أن العام الماضي تم توزيع 550 طن لحوم من خلال الصكوك رغم إعلان وزارتي التموين والأوقاف في البداية عن طرح 100 طن فقط، إلا أن حجم إقبال وثقة المواطنين في وزارة الأوقاف والإقبال على شراء صكوك الأضاحي هو ما رفع معدلات شراء الصكوك وبالتالي كميات اللحوم والأضاحي.

وأشار «جمعة»، إلى أن التوزيع سيكون للمواطنين الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أنه تم طبع 100 ألف صك حتى الآن، مطالبًا المواطنين بضرورة الحصول على مستند صك الأضحية، وعدم دفع أي أموال للمؤسسات الخيرية دون الحصول على مستند رسمي حتى لا تقع تلك الأموال تحت أيدي الجماعات المتطرفة.