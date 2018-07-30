طردت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رسامين إيطاليين بعد اعتقالهما أمس الأول، في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، أثناء رسم صورة كبيرة للأسيرة الفلسطينية المحررة عهد التميمي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الرسامين "غادرا إسرائيل صباح اليوم بعد اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية" ،وإن السلطات الإسرائيلية "منعتهما من دخول إسرائيل لمدة 10 سنوات".

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الرساميْن يوم السبت، قبل ساعات من الإفراج عن الفتاة التميمي أمس الأحد، وبالأمس، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن الرسامين ولكنها أمهلتهما فترة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية التي لفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية قالت إنهما اعتقلا بتهمة "تخريب السياج الأمني".

ويقوم رسامون فلسطينيون وأجانب برسم صور بمضامين سياسية، ترفض الاحتلال الإسرائيلي، على الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل منذ سنوات على الأراضي الفلسطينية.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية وأممية إن الجدار يضم عمليا 10% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل.