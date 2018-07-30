ردًا على سؤال ورد إليه عما إذا كان يجوز أداء الحج أو العمرة بالتقسيط أم لا، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن «الحج فُرض على كل قادر من أمة محمد، والعمرة من السنن المؤكدة».



وأضاف «علام»، في مقطع فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، «من كان قادرًا على الذهاب للحج والعمرة فليذهب تقربًا لله، ومؤديًا ما فُرض أو ما سنه الرسول، أما من كان غير قادرًا فلا يُجبر على ذلك».



وأضاف «من أراد أن يحج إلى بيت الله أو يعتمر بالتقسيط فإن هذا مما لا حرج فيه شرعًا؛ لأن هذه الخدمة تؤدى من قبيل المنفعة، ومن ثم فإنه إذا توسطت المنفعة في المعاملة، فإنه لا ربا والله أعلم».





