حددت هيئة الثروة السمكية، يوم 3 أغسطس المقبل، موعدا لفتح حركة الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وجاء في بيان هيئة الثروة السمكية، أن أعمال الصيد ستبدأ بشكل تجريبي بمسطح بحيرة البردويل، لمدة شهر واحد، من 3 حتى 31 من أغسطس، وأنه في حالة مخالفة الصيادين لأي قواعد تنظيم الصيد يحق للهيئة وقف نشاط الصيد.

يشار إلى أن إدارة بحيرة البردويل توقف الصيد في البحيرة لمدة 6 أشهر كل عام تبدأ في ديسمبر وتنتهي في مايو، للسماح بنمو وتكاثر الأسماك، إلا أن خضوع المحافظة للعمليات الشاملة سيناء 2018، آخر موعد الفتح إلى أغسطس.