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3 أغسطس.. انطلاق الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء لمدة شهر

مصطفى سنجر
نشر فى : الإثنين 30 يوليو 2018 - 10:15 م | آخر تحديث : الإثنين 30 يوليو 2018 - 10:15 م

حددت هيئة الثروة السمكية، يوم 3 أغسطس المقبل، موعدا لفتح حركة الصيد في بحيرة البردويل بشمال سيناء.

وجاء في بيان هيئة الثروة السمكية، أن أعمال الصيد ستبدأ بشكل تجريبي بمسطح بحيرة البردويل، لمدة شهر واحد، من 3 حتى 31 من أغسطس، وأنه في حالة مخالفة الصيادين لأي قواعد تنظيم الصيد يحق للهيئة وقف نشاط الصيد.

يشار إلى أن إدارة بحيرة البردويل توقف الصيد في البحيرة لمدة 6 أشهر كل عام تبدأ في ديسمبر وتنتهي في مايو، للسماح بنمو وتكاثر الأسماك، إلا أن خضوع المحافظة للعمليات الشاملة سيناء 2018، آخر موعد الفتح إلى أغسطس.


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