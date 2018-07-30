المقاصة يقيد 25 لاعبا  في قائمته النهائية للموسم الجديد

أرسل مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبد السلام، الى اتحاد الكرة ، القائمة النهائية للفريق الاول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد 2018 – 2019 .
واختار طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة القائمة النهائية ، وتضم 25 لاعبا هم :
احمد عادل - محمود حمدي - محمد كوكو – أحمد عبد العزيز مودي - شريف حازم _ حسني فتحي _ عاصم سعيد - احمد محسن _ محمد توني _ هاني سعيد _ صلا ح ريكو _ مصطفى شبيطه – ايريك تراوري - باولن فوفي - مروان حمدي - وليد عادل - صلاح عاشور – جون انطوي – محمد دبش - محمود وحيد - محمد رمضان - طه عادل - عصام صبحي - عمر بسام - نصر رمضان .
وقام وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة بارسال القائمة لاتحاد الكرة قبل انتهاء الموعد المحدد للقيد.
ويلعب فريق المقاصة ، الجمعة المقبل أمام سموحة بملعب المقاولون العرب، في افتتاح مسابقة الدوري.