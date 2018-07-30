شالكه يعلن خضوع لاعبه هوفيديس للفحص الطبي في لوكوموتيف موسكو

أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاعبه بينديكت هوفيديس يخضع للفحص الطبي بنادي لوكوموتيف موسكو الروسي، ليكشف النادي بذلك عن قرب انتقال اللاعب بشكل كبير.

وقال كريستيان هايدل مدير الكرة بنادي شالكه "الآن جرى التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

ويخضع اللاعب، البالغ من العمر 30 عاما، للفحص الطبي في نادي لوكوموتيف بطل روسيا في موعد أقصاه غدا الثلاثاء على أن يجرى بعدها الانتهاء من إجراءات انتقاله.

وقضى هوفيديس ، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل ، الموسم الماضي معارا إلى يوفنتوس الإيطالي ولم يتوجه برفقة شالكه إلى المعسكر التدريبي للفريق في النمسا.