لبنان تغرق دبابات عسكرية في البحر وتوجه الفوهات تجاه إسرائيل

بدأت مجموعة "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا" اللبنانية، في مشروعها لجذب السياح إلى المنطقة، وخلق حياة جديدة في البحر الأبيض المتوسط، عن طريق قيامهم بإسقاط عشر دبابات تحت المياه على مسافات متفاوتة.

وتسعى الجمعية لإنشاء حديقة مائية تحت سطح البحر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ،خلف جزيرة صيدا، وتتكون مرافق المدينة من آليات عسكرية قديمة، قدمها الجيش اللبناني كهدية، والتي تتكون من 6 دبابات و4 ناقلات جنود.

ومن المتوقع أن تشكل المعدات العسكرية بعد إغراقها في البحر على مسافات وأعماق متفاوتة ، بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الشعب المرجانية وتجمع بيوض الأسماك ومركز نموذجي لعشاق السباحة والغطس، وتم إنزال المعدات على أعماق تتراوح بين 27 و18 و14 متراً.

وأكد كامل كزبر رئيس مجموعة "أصدقاء زيرة وشاطئ صيدا"، أن هذه المدينة ستصبح جنة للغواصين، وبقعة يمكن أن يتم فيها تطوير الحياة تحت الماء.

وقال كزبر، إن هذه الآليات المستخدمة ستكون بيئة نموذجية لنمو وتكاثر الشعب المرجانية، ومن ثم بيوض السمك.

وأضاف، أن الثروة السمكية في هذه المنطقة ستشهد خلال الأشهر المقبلة تغييرًا، إضافة الى النشاط السياحي وأنشطة السباحة والغوص.

وقامت المجموعة المنفذة للمشروع، بتوجيه فوهات الدبابات، نحو الجنوب أي إلى إسرائيل؛ تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن الأردن في العام الماضي، قد أغرقت طائرة عسكرية من طراز "سي 130"، في خليج العقبة، بعد سحب دبابة عسكرية شاركت في الحرب ضد إسرائيل كانت في نفس المكان.