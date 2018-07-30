الأهلي يقيد باكا فى قائمته ويرفع اسم أجايي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قيد الجنوب إفريقي باكاماني ماهلامبي (باكا) في قائمة الفريق المحلية، بدلا من النيجيري جونيور أجايي، الذي يعاني من إصابة قوية في ركبته.

وتعرض باكا لخلع في صابونة الركبة خلال مباراة تاون شيب البتسواني، بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وخضع اللاعب لأشعة رنين مغناطيسي اليوم الإثنين، أكدت غيابه عن الملاعب لفترة تصل إلى 4 أشهر.

وقال محمد يوسف المدرب العام بالجهاز الفني والقائم بأعمال مدير الكرة، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، قرر قيد باكا في القائمة المحلية، مع وضع أجايي بقائمة الإنتظار.

ويضم الأهلي 5 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، هم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي والمغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي والجنوب إفريقي باكا.