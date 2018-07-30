خالد متولي: إنبي يسعى لتحقيق الفوز علي «بيراميدز» فى أفتتاح الدورى

قال خالد متولي، المدير الفني لنادي إنبي، إنه حرص على متابعة فريق بيراميدز خلال الفترة الماضية، استعدادا للمباراة التي تجمعهما في افتتاح مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأضاف في تصريحات إذاعة: "بيراميدز يضم لاعبين على أعلى مستوى وأعلم قدرات غالبيتهم، لافتًا تابعت فترة الإعداد الخاصة بهم وأتمنى أن يكون الفوز من نصيب إنبي في بداية الموسم".

وأوضح: "راضي تماما عن تعاقدات إنبي في الإنتقالات الصيفية، قمنا بإعداد قائمة جيدة للدوري الجديد".

وعن تعاقد النادي البترولي ، مع عماد فتحي لاعب الزمالك قبل غلق باب الإنتقالات للموسم الجديد، رد قائلا " من الوارد التعاقد مع اللاعب هو خامة طيبة تابعته كثيرًا وبالتأكيد نتمني ضمه، مشيرًا ان النادي في انتظار وصول اللاعب النيجيري أودا لإتمام التعاقد معه، قبل غلق باب الإنتقالات ، مؤكدًا لاعب رائع وسيكون مفاجأة الدوري الموسم الجديد، إلي جانب تعاقد النادي مع اللاعب نوح وائل وأيضا سيكون مفاجأة كبيرة.