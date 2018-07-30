الجولة العاشرة من محادثات أستانا حول سوريا تنطلق اليوم في سوتشي

تنطلق اليوم الإثنين في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود الجولة العاشرة من محادثات "أستانا" حول سوريا.

ومن المتوقع أن تركز هذه الجولة على النتائج الأخيرة لعملية مكافحة الإرهاب في سوريا وبحث الوضع الإنساني، بما في ذلك حالة النازحين والمعتقلين.

ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" عن الوفد الروسي الذي سيشارك في الجولة أن النقاشات ستشمل جميع المسائل في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض، وتعتبر عودة اللاجئين السوريين من النقاط الأساسية للقاء سوتشي، خاصة أن ممثلا عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين سيشارك هو الآخر في اللقاء بجانب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وكانت الجولة التاسعة من محادثات "أستانا" حول سوريا في كازاخستان اختتمت في منتصف مايو الماضي بإصدار الأطراف الضامنة " روسيا وتركيا وإيران" إعلانا مشتركا، جاء فيه أن الجولة القادمة ستعقد في شهر يوليو في مدينة سوتشي الروسية، كما اتفقت روسيا وتركيا وإيران على إجراء مشاورات مع مسئولين أمميين وأطراف النزاع في سوريا من أجل إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.