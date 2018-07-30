الخطيب: «مجلس الأهلي» يعمل للصالح العام

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة تهنئة إلى مجلس الإدارة، على تفانيهم وإخلاصهم في العمل من أجل النادي، وتنفيذ الاتفاق الذي تعاهد عليه المجلس منذ البداية؛ وهو عدم الحديث إعلاميًا، وأن يكون العمل فقط هو شعار الجميع من أجل الصالح العام.

وأضاف الخطيب، خلال كلمته التي ألقاها اليوم لتكريم الفرق الرياضية: “أهنئ مجلس إدارة الأهلي على النتائج والبطولات التي تحققت، ولكن مازال أمامهم مهمة ثقيلة.”

وأقيم مساء اليوم، الاثنين، حفل مجلس إدارة النادي الأهلي لتكريم الفرق الرياضية التي حققت المراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية، ويأتي في إطار سياسة مجلس الإدارة للتأكيد على دعمه الكبير لمن يجتهد ويبذل الجهد ويرفع راية الأهلي في كل المناسبات داخل مصر وخارجها، ويعلي من شأن نادي القرن الإفريقي، بالإضافة إلى تحفيز الآخرين من الرياضيين في النادي لبذل الجهد؛ حتى يصلوا إلى مرحلة البطولة، ويحققوا الإنجازات التي تعلي من قيمتهم وترفع راية ناديهم.