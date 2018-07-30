النيابة تأمر بسرعة كشف غموض مقتل طالبة بجامعة الأزهر في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر أول بإشراف المحامى العام الأول للنيابات بسرعة كشف غموض مقتل طالبة بكلية التمريض بجامعة الأزهر عثر عليها مقتولة، داخل محل سكنها.



وكشفت معاينة النيابة أن المجني عليها توفيت نتيجة الخنق، وأمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليها، وفحص هاتفها واستدعاء جيرانها.



وذكرت تحقيقات النيابة أن الطالبة من قرية المحمودية التابعة لمدينة المنصورة، تسكن في إحدى الشقق المفروشة بالحي العاشر بمساكن أطلس عثر عليها مقتولة مساء أمس، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطالبة كانت تسكن لأنها تتدرب في إحدى المستشفيات الخاصة بالحي السابع، لمساعدة أهلها في مصروفات الجامعة.



وكان قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا بالعثور على جثة طالبة بكلية التمريض جامعة الأزهر مقتولة داخل شقة بالحي العاشر، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن الفتاة من محافظة الدقهلية، مركز المنصورة وتدرس بجامعة الأزهر حضرت للقاهرة للتدريب في مستشفى خاص، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد منصور، مدير مباحث العاصمة، لكشف غموض الواقعة.