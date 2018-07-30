ياري مينا يعترف بإمكانية رحيله عن برشلونة

أعترف الدولي الكولومبي ياري مينا أنه يدرس امكانية مغادرة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا على الرغم من ذلك فإنه لا يندم على قرار انتقاله لبرشلونة.

وقال مينا في حوار أجراه مع مجلة " بوكاس" : " قراري بالانتقال لبرشلونة كان صائبا، لكنني مررت بفترة صعبة للغاية، ولم أحصل على فرصتي بالمشاركة في المباريات".

وتابع صاحب الـ23 عاما " فكرتي دائما هي اللعب والإستمتاع، كان حلمي أن أرتدي قميص برشلونة، واستفدت كثيرا داخل هذا النادي، وتحسنت على المستوى الشخصي، وعلى المستوى الفني".

وأضاف " لدي عروض كثيرة جدا من ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، ومن الممكن أن أغادر برشلونة في أي وقت من أحل الحصول على دقائق أكثر للعب".

هداف كولومبيا في كأس العالم الماضي أشار إلي أنه مر بفترات سيئة جدًا داخل قلعة البلوجرانا قائلًا :"لقد فكرت في الكثير من الأشياء السيئة، ظننت أن كل شيء انتهي، شعرت بسوء كبير لدرجة أن باولينيو، وكوتينيو شجعاني طوال الوقت، وقالو لي يجب أن تتحلي بالصبر سيكون كل شيء علي ما يرام، لكن لم يحدث أي شيء، لقد شعرت بالانهيار".

وعن علاقته مع ميسي أتم " ميسي، انيستا، سواريز، لاعبين عظماء جدا، هم سحرة في كرة القدم، علاقتنا جيدة جدا، نمزح كثيرا مع بعضنا البعض في التدريبات".